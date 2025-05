Salon du Bien Être – Rue de la Vernée Pougues-les-Eaux, 7 juin 2025 10:00, Pougues-les-Eaux.

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

2025-06-08

Durant le weekend du 7 et 8 juin, se tient le salon du Bien Être au Château de la Vernée à POUGUES LES EAUX.

Sur les 2 jours, ouverture de 10h à 18h.

Sur place, plusieurs professionnels réflexologue, sonothérapeute, coach de vie et calinothérapeute, thérapeute holistique, praticien en lithothérapie, sophrologie …

Tarifs pass weekend 8€ / 5€ la journée et gratuit pour les moins de 12 ans.

Infos au 07.71.82.58.58 .

Rue de la Vernée Château de la Vernée

Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté chateaudelavernee@sfr.fr

