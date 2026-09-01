Informations pratiques

Prayssac

Salon du bien-être

Rue de la République Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Organisé par l'association AssoBienEtre46 à Prayssac

Organisé par l'association AssoBienEtre46 à Prayssac. Lors de cet évènement vous pourrez y découvrir quarante exposants autour du thème du bien-être, mais aussi des conférences tout au long de la journée, et sur certains stands des ateliers/soins. Il y aura également un espace buvette et restauration sur place.

40 stands découvertes

Conférences

Ateliers / Soins

Buvette & restauration sur place

« La cuisine d’Hippocrate » – Traiteur libanais

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Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 38 76 83 85

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English :

Organized by the AssoBienEtre46 association in Prayssac

L’événement Salon du bien-être Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot