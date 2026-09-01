Salon du bien-être Prayssac
dimanche 27 septembre 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Salon du bien-être
Rue de la République Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Organisé par l'association AssoBienEtre46 à Prayssac
Organisé par l'association AssoBienEtre46 à Prayssac. Lors de cet évènement vous pourrez y découvrir quarante exposants autour du thème du bien-être, mais aussi des conférences tout au long de la journée, et sur certains stands des ateliers/soins. Il y aura également un espace buvette et restauration sur place.
40 stands découvertes
Conférences
Ateliers / Soins
Buvette & restauration sur place
« La cuisine d’Hippocrate » – Traiteur libanais
.
Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 38 76 83 85
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English :
Organized by the AssoBienEtre46 association in Prayssac
L’événement Salon du bien-être Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot
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