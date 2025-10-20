Salon du bien-être Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne
Salon du bien-être Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne samedi 7 février 2026.
Salon du bien-être
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07
Prenez un temps pour vous .
Pratique à la salle Condé Confluence, entrée gratuite, organisé par l’association FLASH. .
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie
English : Salon du bien-être
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du bien-être Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-10-20 par OT CdC Coeur du Perche