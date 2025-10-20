Salon du bien-être Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne

Salon du bien-être Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne samedi 7 février 2026.

Salon du bien-être

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-08

2026-02-07

Prenez un temps pour vous .

Pratique à la salle Condé Confluence, entrée gratuite, organisé par l'association FLASH.

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie

English : Salon du bien-être

