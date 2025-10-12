Salon du bien-être Saint-Clair-sur-les-Monts

Après le succès de la première édition, l’association UNYCA vous invite à son deuxième salon du bien-être. Venez découvrir une quinzaine de professionnels et participer à des animations et ateliers réflexologie, sonothérapie, lithothérapie, massage Kobido, constellations familiales, esthéticienne, bain sonore… Et bien d’autres encore. Restauration sur place. .

Saint-Clair-sur-les-Monts 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 79 91 53 unyca76190@gmail.com

