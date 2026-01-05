Salon du bien-être Saint-Étienne-de-Baïgorry
Salon du bien-être Saint-Étienne-de-Baïgorry samedi 24 janvier 2026.
Salon du bien-être
Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Thérapeutes, créateurs, artisans, conférences et ateliers.
Organisé par l’association Bihotzaren Communauté.
Massage, lithothérapie, Soins énergétiques, Energéticien, Fleurs de Bach, Reiki Généalogie, CBD….Et bien plus encore, avec des conférences tout le week-end ! .
Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 29 25 23 bihotzaren.lagunak@gmail.com
