Salon du bien-être Saint-Étienne-de-Baïgorry

Salon du bien-être

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Thérapeutes, créateurs, artisans, conférences et ateliers.

Organisé par l’association Bihotzaren Communauté.

Massage, lithothérapie, Soins énergétiques, Energéticien, Fleurs de Bach, Reiki Généalogie, CBD….Et bien plus encore, avec des conférences tout le week-end ! .

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 29 25 23 bihotzaren.lagunak@gmail.com

English : Salon du bien-être

