Saint-Georges-d’Orques

SALON DU BIEN-ÊTRE

Les Combes Saint-Georges-d’Orques Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

27 & 28 juin 2026

Une 1ère édition à Saint Georges d’Orques

Nous avons la joie de vous convier à la toute première édition du Salon de bien être L’Âme agit de l’Être, un rendez vous dédié à la douceur, à la découverte et à l’éveil intérieur.

Invitation au Salon de Bien Être

27 & 28 juin 2026

Une 1ère édition à Saint Georges d’Orques

Nous avons la joie de vous convier à la toute première édition du Salon de bien être L’Âme agit de l’Être, un rendez vous dédié à la douceur, à la découverte et à l’éveil intérieur.

Pendant deux jours, la salle CCR de Saint Georges d’Orques vibrera au rythme du mieux être sous toutes ses formes, avec

* Énergéticiens

* Thérapeutes et praticiens du mieux être

* Voyants et accompagnants intuitifs

* Tableaux énergétiques et créations vibratoires

* Tambours & pratiques chamaniques

* Produits naturels, artisanat et créations locales

* 50 exposants passionnés

* Des conférences inspirantes

* Des ateliers pour explorer, ressentir, expérimenter

* Tombola, restauration, parking gratuit, accès PMR

L’entrée est gratuite, afin que chacun puisse venir librement, flâner, rencontrer, découvrir et se laisser toucher .

Les Combes Saint-Georges-d’Orques 34680 Hérault Occitanie lameagitdeletre@gmail.com

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English : SALON DU BIEN-ÊTRE

june 27 & 28, 2026

A 1st edition in Saint Georges d?Orques

We are delighted to invite you to the very first edition of the Salon de bien être L?Âme agit de l?Être, an event dedicated to gentleness, discovery and inner awakening.

L’événement SALON DU BIEN-ÊTRE Saint-Georges-d’Orques a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER