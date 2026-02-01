Salon du Bien être

Rue Elisabeth de Surville Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-06

Rendez-vous les 6 et 7 février prochain pour le salon du bien être organisé par les étudiants du BTS tourisme et les Bac pro ECP du Bon Sauveur de Saint-Lô !

Le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 9h à 12h.

Entrée gratuite. .

Rue Elisabeth de Surville Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 53 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du Bien être

L’événement Salon du Bien être Saint-Lô a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Saint-Lô