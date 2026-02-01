Salon du Bien être Saint-Lô
Salon du Bien être
Rue Elisabeth de Surville Saint-Lô Manche
Début : Vendredi 2026-02-06
fin : 2026-02-07
2026-02-06
Rendez-vous les 6 et 7 février prochain pour le salon du bien être organisé par les étudiants du BTS tourisme et les Bac pro ECP du Bon Sauveur de Saint-Lô !
Le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 9h à 12h.
Entrée gratuite. .
