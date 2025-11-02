Salon du bien-être Sainte Marie Horticulteurs Salies-de-Béarn

Salon du bien-être Sainte Marie Horticulteurs Salies-de-Béarn dimanche 2 novembre 2025.

Salon du bien-être

Sainte Marie Horticulteurs Quartier Arribourdes Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Pour la 5ème année consécutive, l’association Elles Marchent 64 organise son salon du Bien-être chez les horticulteurs Sainte Marie (Quartier Arribourdes). Le bien-être près de chez vous c’est ce nouveau concept où vous pourrez discuter avec des thérapeutes de différents horizons. Un programme exceptionnel de conférences et d’ateliers sera proposé tout au long de la journée. On pourra également retrouver un point de petite restauration grecque ! Tout est prévu ! .

Sainte Marie Horticulteurs Quartier Arribourdes Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 93 53 81 ellesmarchent64.40@gmail.com

English : Salon du bien-être

German : Salon du bien-être

Italiano :

Espanol : Salon du bien-être

L’événement Salon du bien-être Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Béarn des Gaves