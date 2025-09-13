Salon du bien-être | Santé, art et spiritualité Auditorium Salle des fêtes Jarnac
Venez découvrir ce salon du bien-être. Des conférences et ateliers vous seront proposés.
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 07 74 nathalie.jousselin@gmail.com
English :
Come and discover this wellness fair. Conferences and workshops will be on offer.
German :
Besuchen Sie diese Wellness-Messe. Es werden Ihnen Vorträge und Workshops angeboten.
Italiano :
Venite a scoprire questa mostra sul benessere. Sono previste conferenze e workshop.
Espanol :
Venga a descubrir esta exposición sobre el bienestar. Se ofrecerán conferencias y talleres.
