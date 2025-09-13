Salon du bien-être | Santé, art et spiritualité Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Salon du bien-être | Santé, art et spiritualité Auditorium Salle des fêtes Jarnac samedi 13 septembre 2025.

Salon du bien-être | Santé, art et spiritualité

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Venez découvrir ce salon du bien-être. Des conférences et ateliers vous seront proposés.

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 07 74 nathalie.jousselin@gmail.com

English :

Come and discover this wellness fair. Conferences and workshops will be on offer.

German :

Besuchen Sie diese Wellness-Messe. Es werden Ihnen Vorträge und Workshops angeboten.

Italiano :

Venite a scoprire questa mostra sul benessere. Sono previste conferenze e workshop.

Espanol :

Venga a descubrir esta exposición sobre el bienestar. Se ofrecerán conferencias y talleres.

L’événement Salon du bien-être | Santé, art et spiritualité Jarnac a été mis à jour le 2025-09-02 par Destination Cognac