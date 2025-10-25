Salon du Bien-Être Septième Édition Saint-Max

Salon du Bien-Être Septième Édition Saint-Max samedi 25 octobre 2025.

Salon du Bien-Être Septième Édition

2 Avenue Carnot Saint-Max Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

Date(s) :

2025-10-25

L’Association Pour Être Vu organise son 7ème salon du Bien-Être à Nancy !

Au sein du Château de Saint-Max, retrouvez des thérapeutes Bien-Être, des artisans locaux, des offres découvertes massages, de la cartomancie, ainsi que des stands de lithothérapie.

Des conférences sur le thème du Bien-Être seront également proposées durant le week-end.Tout public

0 .

2 Avenue Carnot Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 72 00 18 50

English :

The Association Pour Être Vu organizes its 7th Salon du Bien-Être in Nancy!

At the Château de Saint-Max, you’ll find wellness therapists, local artisans, massage discovery offers, cartomancy and lithotherapy stands.

Conferences on the theme of Well-being will also be held over the weekend.

German :

Die Association Pour Être Vu veranstaltet ihre 7. Wellness-Messe in Nancy!

Im Château de Saint-Max finden Sie Wellness-Therapeuten, lokale Handwerker, Massageangebote, Kartenlegen und Stände mit Lithotherapie.

Das ganze Wochenende über werden außerdem Vorträge zum Thema Wellness angeboten.

Italiano :

L’Associazione Pour Être Vu organizza il suo 7° Salon du Bien-Être a Nancy!

Al Castello di Saint-Max, troverete terapisti del benessere, artigiani locali, offerte di scoperta del massaggio, stand di cartomanzia e litoterapia.

Durante il fine settimana si terranno anche conferenze sul tema del benessere.

Espanol :

La Asociación Pour Être Vu organiza su 7º Salón del Bienestar en Nancy

En el Château de Saint-Max, encontrará terapeutas del bienestar, artesanos locales, ofertas para descubrir masajes, puestos de adivinación y litoterapia.

Durante el fin de semana también se celebrarán conferencias sobre el tema del Bienestar.

L’événement Salon du Bien-Être Septième Édition Saint-Max a été mis à jour le 2025-09-18 par DESTINATION NANCY