Salon du Bien-Être Septième Édition Saint-Max
Salon du Bien-Être Septième Édition Saint-Max samedi 25 octobre 2025.
Salon du Bien-Être Septième Édition
2 Avenue Carnot Saint-Max Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 09:30:00
fin : 2025-10-26 18:30:00
2025-10-25
L’Association Pour Être Vu organise son 7ème salon du Bien-Être à Nancy !
Au sein du Château de Saint-Max, retrouvez des thérapeutes Bien-Être, des artisans locaux, des offres découvertes massages, de la cartomancie, ainsi que des stands de lithothérapie.
Des conférences sur le thème du Bien-Être seront également proposées durant le week-end.Tout public
2 Avenue Carnot Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 72 00 18 50
English :
The Association Pour Être Vu organizes its 7th Salon du Bien-Être in Nancy!
At the Château de Saint-Max, you’ll find wellness therapists, local artisans, massage discovery offers, cartomancy and lithotherapy stands.
Conferences on the theme of Well-being will also be held over the weekend.
German :
Die Association Pour Être Vu veranstaltet ihre 7. Wellness-Messe in Nancy!
Im Château de Saint-Max finden Sie Wellness-Therapeuten, lokale Handwerker, Massageangebote, Kartenlegen und Stände mit Lithotherapie.
Das ganze Wochenende über werden außerdem Vorträge zum Thema Wellness angeboten.
Italiano :
L’Associazione Pour Être Vu organizza il suo 7° Salon du Bien-Être a Nancy!
Al Castello di Saint-Max, troverete terapisti del benessere, artigiani locali, offerte di scoperta del massaggio, stand di cartomanzia e litoterapia.
Durante il fine settimana si terranno anche conferenze sul tema del benessere.
Espanol :
La Asociación Pour Être Vu organiza su 7º Salón del Bienestar en Nancy
En el Château de Saint-Max, encontrará terapeutas del bienestar, artesanos locales, ofertas para descubrir masajes, puestos de adivinación y litoterapia.
Durante el fin de semana también se celebrarán conferencias sobre el tema del Bienestar.
