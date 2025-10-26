Salon du bien-être thème octobre rose Salle L’Escale Port-Jérôme-sur-Seine
Salon du bien-être thème octobre rose Salle L’Escale Port-Jérôme-sur-Seine dimanche 26 octobre 2025.
Salon du bien-être thème octobre rose
Salle L’Escale Rue Jean Maridor Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-10-26
Séances de méditation
Séances de thérapies énergétiques en groupe
Vente d’élixirs vibratoires
Shiatsu .
Salle L’Escale Rue Jean Maridor Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie
English : Salon du bien-être thème octobre rose
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du bien-être thème octobre rose Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme