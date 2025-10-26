Salon du bien-être thème octobre rose Salle L’Escale Port-Jérôme-sur-Seine

Salon du bien-être thème octobre rose

Salle L’Escale Rue Jean Maridor Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Séances de méditation

Séances de thérapies énergétiques en groupe

Vente d’élixirs vibratoires

Shiatsu .

Salle L'Escale Rue Jean Maridor Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie

English : Salon du bien-être thème octobre rose

