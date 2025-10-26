Salon du bien-être thème octobre rose Salle L’Escale Port-Jérôme-sur-Seine

Salon du bien-être thème octobre rose

Salle L’Escale Rue Jean Maridor Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :
2025-10-26

Séances de méditation
Séances de thérapies énergétiques en groupe
Vente d’élixirs vibratoires
Shiatsu   .

