Salon du bien-être TILLAC Tillac

TILLAC Salle des fêtes Tillac Gers

Début : 2025-10-04 10:50:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

L’association La Nabeille à Tillac vous invite à sa deuxième édition du salon du bien-être.

Retrouvez nous afin de partager des moments avec des professionnels du bien-être, entre animations, conférences et ateliers pour en savoir plus sur les thérapies du corps et de l’esprit et repartir empli de bonnes vibrations. A l’issue de ces deux jours, les milieux du bien-être et du développement personnel n’auront plus aucun secret pour vous.

Une tombola gratuite sera proposée avec des lots à gagner.

Sur place buvette et restauration.

TILLAC Salle des fêtes Tillac 32170 Gers Occitanie +33 7 84 87 71 19 annemichelescaux@gmail.com

English :

The association La Nabeille à Tillac invites you to its second edition of the salon du bien-être.

Join us to share moments with well-being professionals, between animations, conferences and workshops to learn more about body and mind therapies and leave filled with good vibrations. At the end of these two days, the world of well-being and personal development will no longer hold any secrets for you.

There will be a free tombola with prizes to be won.

On-site refreshments and catering.

German :

Der Verein La Nabeille in Tillac lädt Sie zu seiner zweiten Wellness-Messe ein.

Treffen Sie sich mit uns, um Momente mit Wellness-Profis zu teilen, zwischen Animationen, Konferenzen und Workshops, um mehr über Therapien für Körper und Geist zu erfahren und mit guten Vibrationen nach Hause zu gehen. Am Ende dieser zwei Tage werden die Bereiche Wellness und Persönlichkeitsentwicklung kein Geheimnis mehr für Sie sein.

Es gibt eine kostenlose Tombola mit vielen Preisen zu gewinnen.

Vor Ort werden Getränke und Speisen angeboten.

Italiano :

L’associazione La Nabeille à Tillac vi invita alla sua seconda fiera del benessere.

Unitevi a noi per condividere momenti con i professionisti del benessere, tra eventi, conferenze e workshop per scoprire di più sulle terapie per il corpo e la mente e ripartire carichi di buone vibrazioni. Al termine di queste due giornate, il mondo del benessere e dello sviluppo personale non avrà più segreti per voi.

Ci sarà una tombola gratuita con premi in palio.

Rinfreschi e cibo disponibili in loco.

Espanol :

La asociación La Nabeille à Tillac le invita a su segunda feria del bienestar.

Únase a nosotros para compartir momentos con profesionales del bienestar, entre eventos, conferencias y talleres para saber más sobre las terapias del cuerpo y la mente y salir lleno de buenas vibraciones. Al final de estos dos días, el mundo del bienestar y del desarrollo personal ya no tendrá secretos para usted.

Habrá una tómbola gratuita con premios.

Refrescos y comida disponibles in situ.

