Salon du Bien-Être Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Salon du Bien-Être

Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu de Tonnerre Tonnerre Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez vivre une parenthèse de détente et de découverte au cœur du prestigieux Hôtel-Dieu de Tonnerre. Pendant tout le week-end, du 26 au 27 septembre de 10h à 18h, plongez dans l’univers du bien-être physique et psychique. Une occasion unique de rencontrer des professionnels passionnés, de vous détendre et de prendre soin de vous dans un cadre historique exceptionnel.

Nos Professionnels & Intervenants

– Bien-être physique et psychique : venez rencontrer, échanger et découvrir les pratiques de nos exposants et créateurs.

Tout au long du week-end, profitez d’une programmation riche et rythmée :

– Activités découvertes

– Relaxation

– Conférences inspirantes

Restauration sur place

Pour recharger vos batteries entre deux ateliers, un foodtruck sera présent sur place pour vous proposer une offre de restauration saine, fraîche et gourmande ! .

Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 53 63 47 01

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English : Salon du Bien-Être

L’événement Salon du Bien-Être Tonnerre a été mis à jour le 2026-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)