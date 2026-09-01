Salon du Bien-Être Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre
samedi 26 septembre 2026 · Place Marguerite de Bourgogne · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Salon du Bien-Être
Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu de Tonnerre Tonnerre Yonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez vivre une parenthèse de détente et de découverte au cœur du prestigieux Hôtel-Dieu de Tonnerre. Pendant tout le week-end, du 26 au 27 septembre de 10h à 18h, plongez dans l’univers du bien-être physique et psychique. Une occasion unique de rencontrer des professionnels passionnés, de vous détendre et de prendre soin de vous dans un cadre historique exceptionnel.
Nos Professionnels & Intervenants
– Bien-être physique et psychique : venez rencontrer, échanger et découvrir les pratiques de nos exposants et créateurs.
Tout au long du week-end, profitez d’une programmation riche et rythmée :
– Activités découvertes
– Relaxation
– Conférences inspirantes
Restauration sur place
Pour recharger vos batteries entre deux ateliers, un foodtruck sera présent sur place pour vous proposer une offre de restauration saine, fraîche et gourmande ! .
Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 53 63 47 01
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English : Salon du Bien-Être
L’événement Salon du Bien-Être Tonnerre a été mis à jour le 2026-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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