Salon du bien être Salle de l’auzelou Tulle
Salon du bien être Salle de l’auzelou Tulle samedi 5 septembre 2026.
Salon du bien être
Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Le Salon du Bien-Être de Tulle avait besoin d’un petit temps de repos en 2025…
Il revient plein d’énergie pour sa 2ᵉ édition !
Un week-end dédié au bien-être, aux thérapies naturelles, à la spiritualité… et aux belles rencontres.
Les inscriptions exposants sont ouvertes. .
Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 91 38 24
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English : Salon du bien être
L’événement Salon du bien être Tulle a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze