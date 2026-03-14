Salon du bien être Salle de l’auzelou Tulle

Salon du bien être

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Le Salon du Bien-Être de Tulle avait besoin d’un petit temps de repos en 2025…

Il revient plein d’énergie pour sa 2ᵉ édition !

Un week-end dédié au bien-être, aux thérapies naturelles, à la spiritualité… et aux belles rencontres.

Les inscriptions exposants sont ouvertes. .

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 91 38 24

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English : Salon du bien être

L’événement Salon du bien être Tulle a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze