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AGENDA · Veules-les-Roses

Salon du bien-être Salle Michel Frager Veules-les-Roses

samedi 23 janvier 2027 · Salle Michel Frager · Veules-les-Roses

Informations pratiques

Début
samedi 23 janvier 2027
Fin
dimanche 24 janvier 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Michel Frager
Adresse
30 Rue Docteur Pierre Girard
Ville
76980 Veules-les-Roses
Département
Seine-Maritime
Tarif

Veules-les-Roses

Salon du bien-être

Salle Michel Frager 30 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-23 10:00:00
fin : 2027-01-24 18:00:00

Date(s) :
2027-01-23

1ère édition du salon du bien être , de 10h à 18h, salle Michel Frager.
Près de 30 exposants, entrée gratuite.   .

Salle Michel Frager 30 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 41 44 

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English : Salon du bien-être

L’événement Salon du bien-être Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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