Salon du bien-être Salle Michel Frager Veules-les-Roses

Informations pratiques

Veules-les-Roses

Salon du bien-être

Salle Michel Frager 30 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-23 10:00:00

fin : 2027-01-24 18:00:00

Date(s) :

2027-01-23

1ère édition du salon du bien être , de 10h à 18h, salle Michel Frager.

Près de 30 exposants, entrée gratuite. .

Salle Michel Frager 30 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 41 44

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English : Salon du bien-être

L’événement Salon du bien-être Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre