Salon du bien-être Salle Michel Frager Veules-les-Roses
samedi 23 janvier 2027 · Salle Michel Frager · Veules-les-Roses
Informations pratiques
Veules-les-Roses
Salon du bien-être
Salle Michel Frager 30 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-23 10:00:00
fin : 2027-01-24 18:00:00
Date(s) :
2027-01-23
1ère édition du salon du bien être , de 10h à 18h, salle Michel Frager.
Près de 30 exposants, entrée gratuite. .
Salle Michel Frager 30 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 41 44
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English : Salon du bien-être
L’événement Salon du bien-être Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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