Salon du bien-être

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

50 stands, conférences, ateliers, tombolas.

50 stands, conférences, ateliers, tombolas. .

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 98 45 74

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English :

50 stands, conferences, workshops, tombolas.

L’événement Salon du bien-être Vierzon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de VIERZON