Salon du bien-être Vierzon

Salon du bien-être 9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 2026-05-30

Salon du bien-être Vierzon samedi 30 mai 2026.

Salon du bien-être

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

50 stands, conférences, ateliers, tombolas.
50 stands, conférences, ateliers, tombolas.   .

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 98 45 74 

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English :

50 stands, conferences, workshops, tombolas.

L’événement Salon du bien-être Vierzon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de VIERZON

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