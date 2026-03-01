salon du bien être

1 Rue de l’Église Villepail Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Salon du Bien-être, Développement Personnel, Médecines Douces et Artisanat

Divers exposants , 1 conférence une opportunité unique pour échanger avec des professionnels passionnants de l’herboristerie, la kinésiologie, la relaxation, la communication animale la lithothérapie, le massage cranien, les soins énergétiques, le magnétisme, la voyance, l’artisanat et la création.

Des stands en intérieur (espace chauffé) .

Restauration et buvette sur place

Tombola .

1 Rue de l’Église Villepail 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 6 98 85 60 36 p.christele@orange.fr

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English :

Wellness, Personal Development, Alternative Medicine and Crafts Fair

L’événement salon du bien être Villepail a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs