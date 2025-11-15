Salon du bien-être vivre et grandir autrement Salle Guillaume Lejean Plouégat-Guérand

Salon du bien-être vivre et grandir autrement

L’association Keinan organise un nouveau salon du bien-être à Plouégat-Guerrand, cette fois sur le thème Vivre et grandir autrement . Ce salon est sur le thème de la parentalité, de l’accompagnement des enfants, des mères, des pères, des familles…

Ce salon a été pensé sur un format nouveau, avec des ateliers, des espaces d’échanges et de réflexions, pour un monde qui se réinvente et où chacun peut trouver sa place.

Programme du samedi 15 novembre

> 14h15 méditation guidée énergétique.

> 15h initiation langues des signes.

> 16h sophrologie enfant.

> 16h45 yoga famille.

Programme du dimanche 16 novembre

> 10h bilan énergétique avant et après un soin. Comment ? Pourquoi ?

> 11h constellation familiale et systémique.

> 13h prendre soin de sa famille avec les huiles essentielles.

> 14h la canalisation avec l’au-delà.

> 15h lumière sur l’hypersensibilité.

> 16h harmonisation globale de l’écosystème familial.

> 17h mandala et apprentissage.

Possibilité d’inscription aux ateliers et conférences par téléphone.

Contact 06 63 42 52 55

Petite restauration sur place. .

Salle Guillaume Lejean Rue de Locquirec Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 63 42 52 55

