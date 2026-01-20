Salon du Bien-être « Yozenco » à Carcassonne – 2ème édition Carcassonne Carcassonne 7 et 8 février entrée libre et gratuite

Rdv les 07 et 8 février 2026 au Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Centre des Congrès Le Dôme à Carcassonne – ENTRÉE GRATUITE

**Le Salon du Bien-être**, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires **“Yozenco”** vous donne rendez-vous **au Centre des Congrès à CARCASSONNE**

**⏰ Samedi 07 février 2026 de 14h00 à 20h00**

**⏰ Dimanche 08 février 2026 de 10h00 à 19h00**

Rendez-vous à Carcassonne pour découvrir durant un week-end **100 exposants**, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des **40 conférences** et ateliers gratuits.

**Ce qui vous attend lors de cette 2ème édition :**

– 100 exposants

– 40 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks, bar, petite restauration

– **5 UNIVERS** : L’univers et l’espace du bien-être – Les Médecines douces et alternatives – L’univers nature et bio – Les Minéraux & Bijoux – Les Arts divinatoires

**Échangez avec les exposants**, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences.

**En tournée dans toute la France depuis 2 ans**, les événements Yozenco ont déjà réuni des millieurs de visiteurs

https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-bien-etre-yozenco-carcassonne/

Carcassonne 11000 Carcassonne 11000 Aude



