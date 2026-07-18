Informations pratiques

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Belfort Belfort Meroux-Moval 7 et 8 novembre

RDV les 07 et 08 novembre 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Parc des Expositions à BELFORT. 80 exposants – 30 conférences. ENTREE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-08T19:00:00.000+01:00

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Belfort 90400 Meroux-Moval



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