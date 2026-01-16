Salon du Bien Vivre CS 81144 Montluçon
Salon du Bien Vivre CS 81144 Montluçon samedi 7 février 2026.
Salon du Bien Vivre
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Forfait week-end 5 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Tout pour le bien vivre !
Ce salon réunira des professionnels qui vous feront découvrir leurs produits et leur savoir-faire pour le Bien Vivre dans différents domaines…
.
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Everything for good living!
This show will bring together professionals who will introduce you to their products and know-how for Good Living in various fields…
L’événement Salon du Bien Vivre Montluçon a été mis à jour le 2026-01-16 par Montluçon Tourisme