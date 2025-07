Salon du Camping car de Rouen Rouen

Boulevard Émile Duchemin Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-18 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-18

manifestation commerciale regroupant trois distributeurs de véhicules de loisirs, réunis au sein de l’association (A3CSM) Association des concessionnaires de camping-car de Seine-Maritime.

Boulevard Émile Duchemin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 82 57 secretairedirection@campingcarjousse.fr

English : Salon du Camping car de Rouen

a trade event bringing together three leisure vehicle distributors from the Seine-Maritime motorhome dealer association (A3CSM).

German :

verkaufsveranstaltung von drei Freizeitfahrzeughändlern, die in der Vereinigung (A3CSM) Association des concessionnaires de camping-car de Seine-Maritime zusammengeschlossen sind.

Italiano :

un evento commerciale che riunisce tre distributori di veicoli per il tempo libero dell’associazione dei concessionari di camper della Seine-Maritime (A3CSM).

Espanol :

evento comercial que reúne a tres distribuidores de vehículos de ocio de la asociación de concesionarios de autocaravanas de Seine-Maritime (A3CSM).

