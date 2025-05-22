Salon du camping-car et du fourgon aménagé Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Salon du camping-car et du fourgon aménagé Rond point de l’hôtel de ville Martigues jeudi 18 septembre 2025.

Salon du camping-car et du fourgon aménagé

Du jeudi 18 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-18 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-18

Lors de cette édition découvrez des véhicules neufs ou d’occasion parmi de nombreuses grandes marques.

Camping-cars, vans et fourgons aménagés, ainsi que tous les équipements pour des escapades inoubliables.

Un événement TPL et Libertium.

– Nouveautés.

– Véhicules neufs en stock

– Un large choix de véhicule d’occasion pour tous les budgets

– Espaces Vans et Fourgons Aménagés plus de 50 vans et fourgons.

– Un espace accessoires.

– Un espace financement.



Restauration sur place. Parking gratuit pour voitures et camping-cars.



Aire de stationnement camping-caristes nuit sécurisé*. Inscription par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 18h au 04 68 44 16 47

*Inscription obligatoire places limitées. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

During this edition discover new or used vehicles among many major brands.

Motorhomes, vans and converted vans, as well as all the equipment for unforgettable getaways.

German :

Entdecken Sie in dieser Ausgabe Neu- und Gebrauchtwagen vieler großer Marken.

Wohnmobile, Campervans und Kastenwagen sowie die komplette Ausstattung für unvergessliche Kurztrips.

Italiano :

Al salone di quest’anno troverete veicoli nuovi e usati di una serie di marchi leader.

Camper, furgoni e furgoni trasformati, oltre a tutto l’equipaggiamento necessario per fughe indimenticabili.

Espanol :

Durante esta edición, descubra vehículos nuevos o usados ​​de muchas marcas importantes.

Autocaravanas, furgonetas camper y furgonetas transformadas, así como todo el equipamiento para escapadas inolvidables.

L’événement Salon du camping-car et du fourgon aménagé Martigues a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de Martigues