Salon du camping-car et du fourgon aménagé Rond point de l’hôtel de ville Martigues
Salon du camping-car et du fourgon aménagé Rond point de l’hôtel de ville Martigues jeudi 18 septembre 2025.
Salon du camping-car et du fourgon aménagé
Du jeudi 18 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône
Début : Vendredi 2025-09-18 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-18
Lors de cette édition découvrez des véhicules neufs ou d’occasion parmi de nombreuses grandes marques.
Camping-cars, vans et fourgons aménagés, ainsi que tous les équipements pour des escapades inoubliables.
Un événement TPL et Libertium.
– Nouveautés.
– Véhicules neufs en stock
– Un large choix de véhicule d’occasion pour tous les budgets
– Espaces Vans et Fourgons Aménagés plus de 50 vans et fourgons.
– Un espace accessoires.
– Un espace financement.
Restauration sur place. Parking gratuit pour voitures et camping-cars.
Aire de stationnement camping-caristes nuit sécurisé*. Inscription par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 18h au 04 68 44 16 47
*Inscription obligatoire places limitées. .
Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10
English :
During this edition discover new or used vehicles among many major brands.
Motorhomes, vans and converted vans, as well as all the equipment for unforgettable getaways.
German :
Entdecken Sie in dieser Ausgabe Neu- und Gebrauchtwagen vieler großer Marken.
Wohnmobile, Campervans und Kastenwagen sowie die komplette Ausstattung für unvergessliche Kurztrips.
Italiano :
Al salone di quest’anno troverete veicoli nuovi e usati di una serie di marchi leader.
Camper, furgoni e furgoni trasformati, oltre a tutto l’equipaggiamento necessario per fughe indimenticabili.
Espanol :
Durante esta edición, descubra vehículos nuevos o usados de muchas marcas importantes.
Autocaravanas, furgonetas camper y furgonetas transformadas, así como todo el equipamiento para escapadas inolvidables.
L’événement Salon du camping-car et du fourgon aménagé Martigues a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de Martigues