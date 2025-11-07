Salon du Camping-car et du van à Niort Niort

Salon du Camping-car et du van à Niort

6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

2025-11-07

Retrouvez les principaux acteurs du monde du camping car du pays Niortais les 7, 8 et 9 Novembre au parc des exposition de Niort !

Ce qui vous attend

– Les plus grandes marques de véhicules de loisirs

– Des experts présents pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller

– Des offres spéciales salon à ne pas manquer

– Un espace convivial avec restauration et boissons pour rencontrer d’autres passionnés et échanger sur vos expériences de voyage

Que vous soyez curieux, passionné ou en recherche de votre prochain véhicule, ce salon est fait pour vous !

Dates Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre 2025

Horaires 10h à 18h .

