Salon du Camping-car Quai de la Réunion Le Havre
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-12 10:00:00
fin : 2026-03-15 19:00:00
2026-03-12
Le Salon du Camping-Car arrive au Havre !
Découvrez plus de 150 véhicules exposés et plus de 20 marques réunies pour vous présenter les nouveautés 2026, avec des conditions exceptionnelles à ne pas manquer.
Que vous soyez passionnés de voyages, futur acquéreur ou simple curieux, c’est le rendez-vous idéal pour concrétiser vos projets d’évasion. .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
