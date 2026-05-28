Salon du Camping-Car, Van & Caravane de Strasbourg Zénith de Strasbourg – Parking P2 ECKBOLSHEIM

Du 18 au 21 juin 2026 se tiendra la 1ère édition du Salon du Camping-Car, Van & Caravane à Strasbourg.

4 concessions alsaciennes se réunissent sur plus de 5 000m² du parking P2 du Zénith, pour offrir un panorama complet du voyage nomade : van aménagé, camping-car, caravane… plus de 100 véhicules neufs et d’occasion à découvrir !

Entrée et parking gratuits et restauration sur place avec la présence de food trucks.

Vos experts Laurent Camping-Cars, GO Loisirs Lehmann, Loisirs Camping-Cars et Alsace Loisirs Diffusion vous attendent pour un évènement convivial !

Horaires : 10h – 18h

Deux accès selon votre véhicule :

1. En voiture : par l’allée du Zénith

2. En camping-car : par la rue des Fortins

Plus d’infos sur la page Facebook : Cap sur l’aventure nomade