SALON DU CHAMPAGNE Baillargues
SALON DU CHAMPAGNE Baillargues samedi 6 décembre 2025.
SALON DU CHAMPAGNE
Domaine de Massane Baillargues Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Après le succès de la 13ᵉ édition du Salon du Champagne qui s’est tenu au Massane Horizon Resort en décembre 2024, nous avons le plaisir de vous convier à la 14ᵉ édition.
En collaboration avec La Cave d’Occitanie, Massane Horizon Resort vous réserve une journée entièrement dédiée aux amateurs de champagne.
AU PROGRAMME
11h00 21h00
Dégustation avec 22 vignerons et maisons champenoises
Producteurs de caviar, saumon et foie gras
Stand spiritueux
Animations par les vignerons
Entrée 25 €
19h30 20h00
Annonce du Meilleur Champagne Brut sans année
Tirage de la tombola
À partir de 19h30
Dîner exclusif autour du champagne menu en 5 temps
75 € personne
Réservez vite votre place au 04 67 87 87 83
21h00 00h00
Bar à champagne et vins par La Cave d’Occitanie
Planche, foie gras, caviars et poissons fumés par De Neuvic, Maison Lembert SD Consulting
Musique live avec Thomas Venturelli & Nicolas Boretti
En présence de
Moët & Chandon
Frerejean Frères
Roger Coulon
Pol Roger
Philipponnat
Drappier
Bollinger
Deutz
Gosset
Billecart-Salmon
Henri Giraud
Vincent Métivier
Ayala
Chassenay d’Arce Charles Collin
Roederer
Ruinart
Besserat de Bellefon
Veuve Clicquot
Dom Pérignon .
Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 83
English :
Following the success of the 13? edition of the Salon du Champagne held at the Massane Horizon Resort in December 2024, we are pleased to invite you to the 14? edition.
German :
Nach dem Erfolg der 13. Ausgabe des Salon du Champagne, die im Dezember 2024 im Massane Horizon Resort stattfand, freuen wir uns, Sie zur 14.
Italiano :
Dopo il successo del 13° Salon du Champagne, tenutosi al Massane Horizon Resort nel dicembre 2024, siamo lieti di invitarvi alla 14° edizione.
Espanol :
Tras el éxito de la 13ª edición del Salon du Champagne, celebrada en el Massane Horizon Resort en diciembre de 2024, nos complace invitarle a la 14ª edición.
