SALON DU CHAMPAGNE Baillargues

SALON DU CHAMPAGNE

Domaine de Massane Baillargues Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Après le succès de la 13ᵉ édition du Salon du Champagne qui s’est tenu au Massane Horizon Resort en décembre 2024, nous avons le plaisir de vous convier à la 14ᵉ édition.

En collaboration avec La Cave d’Occitanie, Massane Horizon Resort vous réserve une journée entièrement dédiée aux amateurs de champagne.

AU PROGRAMME

11h00 21h00

Dégustation avec 22 vignerons et maisons champenoises

Producteurs de caviar, saumon et foie gras

Stand spiritueux

Animations par les vignerons

Entrée 25 €

19h30 20h00

Annonce du Meilleur Champagne Brut sans année

Tirage de la tombola

À partir de 19h30

Dîner exclusif autour du champagne menu en 5 temps

75 € personne

Réservez vite votre place au 04 67 87 87 83

21h00 00h00

Bar à champagne et vins par La Cave d’Occitanie

Planche, foie gras, caviars et poissons fumés par De Neuvic, Maison Lembert SD Consulting

Musique live avec Thomas Venturelli & Nicolas Boretti

En présence de

Moët & Chandon

Frerejean Frères

Roger Coulon

Pol Roger

Philipponnat

Drappier

Bollinger

Deutz

Gosset

Billecart-Salmon

Henri Giraud

Vincent Métivier

Ayala

Chassenay d’Arce Charles Collin

Roederer

Ruinart

Besserat de Bellefon

Veuve Clicquot

Dom Pérignon .

Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 83

English :

Following the success of the 13? edition of the Salon du Champagne held at the Massane Horizon Resort in December 2024, we are pleased to invite you to the 14? edition.

German :

Nach dem Erfolg der 13. Ausgabe des Salon du Champagne, die im Dezember 2024 im Massane Horizon Resort stattfand, freuen wir uns, Sie zur 14.

Italiano :

Dopo il successo del 13° Salon du Champagne, tenutosi al Massane Horizon Resort nel dicembre 2024, siamo lieti di invitarvi alla 14° edizione.

Espanol :

Tras el éxito de la 13ª edición del Salon du Champagne, celebrada en el Massane Horizon Resort en diciembre de 2024, nos complace invitarle a la 14ª edición.

