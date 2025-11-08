Salon du champignon L’espace des Vignerons Aix-en-Provence

Salon du champignon L’espace des Vignerons Aix-en-Provence samedi 8 novembre 2025.

Salon du champignon

Du samedi 8 au dimanche 9 novembre 2025 de 10h à 18h. L’espace des Vignerons 1 rue Albert Decanis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

L’Association mycologique d’Aix-en-Provence (AMA) vous invite comme chaque année, pour l’exposition annuelle d’espèces fraîches afin d’en découvrir leur diversité.

N’hésitez pas à apporter vos récoltes. Des ateliers seront proposés sur les odeurs, la microscopie et la détermination.



Vous pourrez assister à des conférences

samedi 16h Généralités sur les champignons par Gilles Poulet

Dimanche 11h Usages anciens et actuels de l’amanite tue mouche. par Nastasia Camberoque

Dimanche 16h Principales confusions entre espèces comestibles et toxiques par Didier Borgarino



Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence. .

L’espace des Vignerons 1 rue Albert Decanis Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 81 81

English :

The Association mycologique d’Aix-en-Provence (AMA) invites you, as it does every year, to its annual exhibition of fresh species to discover their diversity.

German :

Die Association mycologique d’Aix-en-Provence (AMA) lädt Sie wie jedes Jahr zur jährlichen Ausstellung frischer Arten ein, um deren Vielfalt zu entdecken.

Italiano :

L’Association mycologique d’Aix-en-Provence (AMA) vi invita, come ogni anno, alla sua mostra annuale di specie fresche per scoprire la loro diversità.

Espanol :

La Association mycologique d’Aix-en-Provence (AMA) le invita, como cada año, a su exposición anual de especies frescas para descubrir su diversidad.

L’événement Salon du champignon Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence