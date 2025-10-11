SALON DU CHAMPIGNON Briod
SALON DU CHAMPIGNON Briod samedi 11 octobre 2025.
SALON DU CHAMPIGNON
Salle des fêtes Briod Jura
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 19:00:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Venez découvrir les champignons récoltés la vielle, les photos de l’année et profitez des animations pour petits et grands ! .
Salle des fêtes Briod 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 68 94 02 smj.39.corinne@gmail.com
English : SALON DU CHAMPIGNON
German : SALON DU CHAMPIGNON
Italiano :
Espanol :
L’événement SALON DU CHAMPIGNON Briod a été mis à jour le 2025-09-22 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION