Salon du champignon Mairie Meaulne-Vitray

Salon du champignon

Mairie 2 place de la Mairie Meaulne-Vitray Allier

Le Salon du champignon revient à Meaulne Vitray le dimanche 19 octobre à la salle Alain Fournier. Venez percer les secrets du monde mystérieux des champignons avec les experts présents sur place.

Mairie 2 place de la Mairie Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 95 34 mairie.meaulne@orange.fr

English :

The Salon du Champignon returns to Meaulne Vitray on Sunday October 19 at the Salle Alain Fournier. Come and discover the secrets of the mysterious world of mushrooms with the experts on hand.

German :

Der Pilzsalon kehrt am Sonntag, den 19. Oktober, in den Saal Alain Fournier in Meaulne Vitray zurück. Entschlüsseln Sie mit den Experten vor Ort die Geheimnisse der geheimnisvollen Welt der Pilze.

Italiano :

Il Salon du Champignon torna a Meaulne Vitray domenica 19 ottobre presso la Salle Alain Fournier. Venite a scoprire i segreti del misterioso mondo dei funghi con gli esperti a disposizione.

Espanol :

El Salon du Champignon vuelve a Meaulne Vitray el domingo 19 de octubre en la Salle Alain Fournier. Venga a descubrir los secretos del misterioso mundo de las setas de la mano de los expertos.

