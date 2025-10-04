Salon du champignon Salle festive Gaston Bonheur Pau

Salle festive Gaston Bonheur 136 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Le traditionnel Salon du Champignon accueille tous les passionnés de Nature et s’inscrit cette année dans de cadre de la Fête de la Science avec un focus plus particulier autour du thème « Changement climatique ». L’occasion de voir toute la diversité du règne fongique grâce à une exposition unique de près de 300 espèces fraichement collectées dans notre région ; l’opportunité également de discuter avec les membres passionnés de l’association et d’en savoir plus sur l’écologie, la toxicité, la comestibilité … Le Salon est gratuit, ouvert à tous les amateurs ou simplement curieux de découvrir et d’apprendre, débutants ou confirmés, jeunes ou adultes.

Vous pouvez nous amener vos cueillettes pour identification et exposition. .

Salle festive Gaston Bonheur 136 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 50 63 17 smyco.bearn@wanadoo.fr

