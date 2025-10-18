SALON DU CHAMPIGNON SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Le salon du champignon là où science, nature et saveurs se rencontrent !

Société Mycologique du Comminges.

Un week-end de convivialité à la salle du Belvédère à Saint-Gaudens avec l’équipe de la société mycologique , ils vous ferons découvrir les champignons et vous feront partager cette passion de la nature …

Ouvert à tous . .

English :

The Mushroom Show: where science, nature and taste meet!

German :

Die Pilzmesse: Wo Wissenschaft, Natur und Geschmack aufeinandertreffen!

Italiano :

Lo spettacolo dei funghi: dove scienza, natura e gusto si incontrano!

Espanol :

El espectáculo de las setas: ciencia, naturaleza y sabor

