SALON DU CHAMPIGNON SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens samedi 18 octobre 2025.
SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-18
Le salon du champignon là où science, nature et saveurs se rencontrent !
Société Mycologique du Comminges.
Un week-end de convivialité à la salle du Belvédère à Saint-Gaudens avec l’équipe de la société mycologique , ils vous ferons découvrir les champignons et vous feront partager cette passion de la nature …
Ouvert à tous . .
English :
The Mushroom Show: where science, nature and taste meet!
German :
Die Pilzmesse: Wo Wissenschaft, Natur und Geschmack aufeinandertreffen!
Italiano :
Lo spettacolo dei funghi: dove scienza, natura e gusto si incontrano!
Espanol :
El espectáculo de las setas: ciencia, naturaleza y sabor
L’événement SALON DU CHAMPIGNON Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-10-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE