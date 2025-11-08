Salon du cheval Angers

Salon du cheval Angers samedi 8 novembre 2025.

Salon du cheval

Route de Paris Angers Maine-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11

Dédié aux amoureux du cheval, le Salon du Cheval s’impose aujourd’hui comme l’un des plus importants rendez-vous annuels du Grand-Ouest pour les passionnés d’équitation. .

Route de Paris Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 40 40 parcexpo@destination-angers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du cheval Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers