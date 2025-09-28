Salon du cheval Halle Lasseube

Salon du cheval Halle Lasseube dimanche 28 septembre 2025.

Halle 32 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

L’association Lasseube Terre de Cheval organise son salon du cheval. Cet événement met à l’honneur la passion équestre au coeur du territoire, avec des démonstrations, des rencontres, des stands de professionnels, et des animations et jeux pour toute la famille toute la journée.

Inscriptions pour les concours. De nombreux lots à gagner. Buvette, crêpes de l’association et repas avec la ferme Casau Bon et les glaces Bouchoo. .

Halle 32 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 66 94 12 lasseubeterredecheval@gmail.com

