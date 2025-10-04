Salon du chien Salle Espace la Dorlière Beauzac

Salle Espace la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire

Début : Samedi 2025-10-04 14:00:00

2025-10-04

Salon du Chien, organisé par l’association Autour du Chien 43, un événement incontournable pour les propriétaires de chiens. Salle de la Dorlière. Entrée libre. Un rendez-vous convivial et enrichissant à ne pas manquer pour petits et grands !

English :

Salon du Chien, organized by the Autour du Chien 43 association, a not-to-be-missed event for dog owners. Salle de la Dorlière. Free admission. A friendly, enriching event not to be missed by young and old alike!

German :

Salon du Chien, organisiert von der Vereinigung Autour du Chien 43, ein Muss für Hundebesitzer. Salle de la Dorlière (Saal der Dorlière). Der Eintritt ist frei. Ein geselliges und bereicherndes Treffen für Groß und Klein, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Salon du Chien, organizzato dall’associazione Autour du Chien 43, un evento imperdibile per i proprietari di cani. Salle de la Dorlière. Ingresso libero. Un evento amichevole e informativo da non perdere per grandi e piccini!

Espanol :

Salon du Chien, organizado por la asociación Autour du Chien 43, una cita ineludible para los propietarios de perros. Sala de la Dorlière. Entrada gratuita. Una cita simpática e informativa a la que no pueden faltar grandes y pequeños

L’événement Salon du chien Beauzac a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron