Salon du chiot 2026 Antipolis- Palais des congrès Antibes

Salon du chiot 2026

Antipolis- Palais des congrès 60 chemin des Sables, Palais des Congrès Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

A partir de 11 ans jusqu’à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Venez explorer l’univers du chiot et du chaton à travers nos nombreux stands dédiés aux chiens et aux chats.

Découvrez vos races préférées, échangez avec des professionnels passionnés.

Antipolis- Palais des congrès 60 chemin des Sables, Palais des Congrès Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com

English :

Come and explore the world of puppies and kittens at our many stands dedicated to dogs and cats.

Discover your favorite breeds and chat with passionate professionals.

L’événement Salon du chiot 2026 Antibes a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins