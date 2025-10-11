Salon du chiot Avenue des Plaines de l’Yonne Auxerre

Pour le plaisir de tous, de nombreux bébés chiots seront présents durant le week-end des 11 et 12 octobre 2025 à AUXERREXPO.

Ainsi chacun pourra découvrir de nombreuses races

Un événement pour les passionnés du monde canin où de nombreux chiots pourront être admirés sans modération. Il y en aura pour tous, de nombreuses races seront représentées. Les éleveurs qui se rassembleront viendront des 4 coins de l’hexagone. Tous sont des éleveurs naisseurs producteurs. Pas d’animaux issus d’importation ou de négoce au sein du salon. Nous tenons tout particulièrement à cette précision qui n’échappera certainement pas aux nombreux passionnés du monde canin.

Un vétérinaire habilité par la Direction des Services Vétérinaires contrôlera la santé et l‘origine des animaux.

Il n’y aura pas de séances de confirmation canine au sein du salon du chiot, ni de concours de beauté canine. Notons à notre grand regret que, pour des raisons sanitaires dues au bas âge de nos petits amis présents sur le salon, les chiens des visiteurs ne seront pas admis. Ceci, par respect des directives de la direction des services vétérinaires et pour protéger les chiots.

Contribuer à une meilleure connaissance du meilleur ami de l’homme, ressentir l’émotion du plaisir des yeux et surtout se sentir envahi d’un grand bonheur lorsque l’on passe à l’adoption d’un animal familier, sont sans nul doute les raisons d’être du Salon du Chiot.

Vous envisagez l’adoption d’un nouveau compagnon, téléchargez dès maintenant sur notre site un modèle de certificat d’engagement et de connaissance OBLIGATOIRE sur notre site internet www.salonsduchiot.fr

Liste des races (sous réserves) Akita, Beagle, Berger Américain Miniature, Berger Australien, Berger de Beauce, Bichon Frisé, Bichon Havanais, Bichon Maltais, Border Collie, Border Terrier, Bouledogue Français, Bulldog Continental, Carlin, Cavalier King Charles, Chihuahua, Cocker Anglais, Coton de Tulear, Dobermann, Eurasier, Finnois de Laponie, Golden Retriever, Jack Russel, Labrador Chocolat, Labrador Noir, Labrador Red Fox, Labrador Sable, Lhassa Apso, Malamute, Old English Bulldog, Parson Russel, Pomsky, Samoyède, Shar Pei, Shiba Inu, Shih Tzu, Siberian Husky, Spitz Nain, Spitz Japonais, Teckel, Terrier Brésilien, Terrier Tibétain, Welsh Corgi Pembroke, Yorkshire.

Chatons (sous réserves) Maine Coon

OUVERTURE AU PUBLIC de 10H à 18H samedi et dimanche.

SUR PLACE restauration rapide et structures gonflables réservées aux enfants des visiteurs.

TARIF ENTREE 7 € et 3 € pour les enfants de 2 à 11 ans.

RENSEIGNEMENTS AU 02.23.41.29.14

SAS PASSION CHIOTS ORGANISATION

8 rue des Châtaigneraies

35310 SAINT THURIAL

TEL. 02.23.41.29.14 .

Avenue des Plaines de l’Yonne Auxerrexpo Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 2 23 41 29 14

