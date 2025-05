Salon du Chiot – Parc des expositions Avermes, 10 mai 2025 10:00, Avermes.

Allier

Salon du Chiot Parc des expositions 3 Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 7

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 10:00:00

fin : 2025-05-11 19:00:00

Date(s) :

2025-05-10

Environ deux cent cinquante animaux et quarante races seront présentés.

7 EUR.

Parc des expositions 3 Avenue des Isles

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 19 15 info@moulins-expo.fr

English :

Around two hundred and fifty animals and forty breeds will be on show.

German :

Es werden etwa zweihundertfünfzig Tiere und vierzig Rassen vorgestellt.

Italiano :

Saranno esposti circa duecentocinquanta animali e quaranta razze.

Espanol :

Se expondrán unos doscientos cincuenta animales y cuarenta razas.

L’événement Salon du Chiot Avermes a été mis à jour le 2025-05-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région