Salon du chiot Laval

Salon du chiot Laval samedi 19 juillet 2025.

Salon du chiot

Laval Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-19

Salon du Chiot les 19 et 20 juillet à l’Hippodrome de Laval

Un événement pour les passionnés du monde canin où de nombreux chiots pourront être admirés sans modération. Il y en aura pour tous, de nombreuses races seront représentées. Les éleveurs qui se rassembleront viendront des 4 coins de l’hexagone. Tous sont des éleveurs naisseurs producteurs. Pas d’animaux issus d’importation ou de négoce au sein du salon. Nous tenons tout particulièrement à cette précision qui n’échappera certainement pas aux nombreux passionnés du monde canin.

Un vétérinaire habilité par la Direction des Services Vétérinaires contrôlera la santé et l‘origine des animaux.

Il n’y aura pas de séances de confirmation canine au sein du salon du chiot, ni de concours de beauté canine. Notons à notre grand regret que, pour des raisons sanitaires dues au bas âge de nos petits amis présents sur le salon, les chiens des visiteurs ne seront pas admis. Ceci, par respect des directives de la direction des services vétérinaires et pour protéger les chiots.

Contribuer à une meilleure connaissance du meilleur ami de l’homme, ressentir l’émotion du plaisir des yeux et surtout se sentir envahi d’un grand bonheur lorsque l’on passe à l’adoption d’un animal familier, sont sans nul doute les raisons d’être du Salon du Chiot.

Vous envisagez l’adoption d’un nouveau compagnon, téléchargez dès maintenant un modèle de certificat d’engagement et de connaissance OBLIGATOIRE sur le site internet www.salonsduchiot.fr

La liste des races présentées est disponible sur le site

OUVERTURE AU PUBLIC de 10H à 18H samedi et dimanche.

SUR PLACE restauration rapide et structures gonflables réservées aux enfants des visiteurs

TARIF ENTREE 7€ et 3 € pour les enfants de 2 à 11 ans. .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Salon du Chiot July 19-20 at the Hippodrome de Laval

German :

Welpenmesse am 19. und 20. Juli im Hippodrom von Laval

Italiano :

Salon du Chiot il 19 e 20 luglio all’Hippodrome de Laval

Espanol :

Salon du Chiot los días 19 y 20 de julio en el Hipódromo de Laval

L’événement Salon du chiot Laval a été mis à jour le 2025-07-16 par LAVAL TOURISME