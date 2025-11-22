Salon du chiot Quai de la Réunion Le Havre

Salon du chiot

Un événement pour les passionnés du monde animalier qui pourront découvrir sans modération et durant les deux jours pleins, le monde merveilleux des chiots.

Les professionnels du secteur animalier sélectionnés, vous permettront de passer un agréable moment de partage, de convivialité et de vous accompagner dans vos recherches concernant nos amis à quatre pattes, en vous proposant notamment une grande diversité de races de chiots et de chatons, d’accessoires, de conseils et de spécialistes.

Avant l’ouverture du salon, un contrôle est réalisé par un vétérinaire de la région pour s’assurer de la bonne santé des animaux présentés.

Conformément aux exigences fixées par le décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022, nous vous informons qu’à partir du 01 octobre 2022, les personnes désirant adopter un animal de compagnie par le biais de nos événements, devront télécharger et signer un exemplaire du certificat de connaissance et d’engagement en rapport à l’espèce souhaitée.

Attention Pour des raisons sanitaires, les animaux des visiteurs ne seront pas admis, afin de garantir la sécurité des chiots exposés. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

