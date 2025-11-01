Salon du Chiot Rue Eugène Sue Montluçon
Rue Eugène Sue Parc des Expositions Montluçon Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
2025-11-01
Dans une ambiance conviviale petits et grands pourront découvrir nos différentes races de chien et quelques chatons.
Rue Eugène Sue Parc des Expositions Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 46 45 41
English :
In a friendly atmosphere, young and old alike can discover our different breeds of dog and a few kittens.
German :
In einer freundlichen Atmosphäre können Groß und Klein unsere verschiedenen Hunderassen und einige Kätzchen entdecken.
Italiano :
In un’atmosfera amichevole, grandi e piccini possono scoprire le nostre diverse razze di cani e alcuni gattini.
Espanol :
En un ambiente agradable, grandes y pequeños podrán descubrir nuestras diferentes razas de perros y algunos gatitos.
L’événement Salon du Chiot Montluçon a été mis à jour le 2025-10-24 par Montluçon Tourisme