Salon du Chiot Rue Eugène Sue Montluçon

Salon du Chiot

Rue Eugène Sue Parc des Expositions Montluçon Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Dans une ambiance conviviale petits et grands pourront découvrir nos différentes races de chien et quelques chatons.

Rue Eugène Sue Parc des Expositions Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 46 45 41

English :

In a friendly atmosphere, young and old alike can discover our different breeds of dog and a few kittens.

German :

In einer freundlichen Atmosphäre können Groß und Klein unsere verschiedenen Hunderassen und einige Kätzchen entdecken.

Italiano :

In un’atmosfera amichevole, grandi e piccini possono scoprire le nostre diverse razze di cani e alcuni gattini.

Espanol :

En un ambiente agradable, grandes y pequeños podrán descubrir nuestras diferentes razas de perros y algunos gatitos.

L’événement Salon du Chiot Montluçon a été mis à jour le 2025-10-24 par Montluçon Tourisme