Salon du chiot Hippodrome de Pont Long de Pau Pau

Salon du chiot

Hippodrome de Pont Long de Pau 462 Boulevard du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

Venez rencontrer des éleveurs passionnés et découvrir des chiots et quelques chatons .

Un week-end placé sous le signe du partage et de l’amour à quatre pattes.

Ambiance familiale .

Hippodrome de Pont Long de Pau 462 Boulevard du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 52 42 84 gestion.april.events@gmail.com

