Salon du Chocolat Chocorrèze, Salle de l’Auzelou, Avenue du Lieutenant Colonel Faro à Tulle, Tulle

Salon du Chocolat Chocorrèze 7 et 8 mars Salle de l’Auzelou, Avenue du Lieutenant Colonel Faro à Tulle Corrèze

Entrée 2€

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Tulle se pare aux couleurs de la Colombie pour la 5ème édition de Chocorrèze !

Le salon incontournable des gourmands et des curieux revient pour une édition explosive. Les 7 et 8 mars 2026, la Salle de l’Auzelou à Tulle accueillera le 5ème Salon Chocorrèze, dédié au chocolat et aux saveurs étonnantes. Cette année, l’événement troque la grisaille hivernale pour le soleil et les arômes de la Colombie, thématique d’honneur de cette édition.

Un invité de prestige : Esteban Salazar (Top Chef 2025)

Un programme pour tous les âges

Chocorrèze 2026 se veut une véritable fête populaire :

Concours de prestige : Les artisans s’affronteront lors des très attendus concours de chocolatines et de baguettes, avec remise de prix à la clé.

Jeunesse : Les enfants pourront s’initier à la gourmandise grâce aux ateliers de fabrication de sucettes en chocolat.

Savoir : Des conférences ouvertes à tous permettront d’approfondir ses connaissances sur l’univers du cacao.

Shopping & Découverte : De nombreux exposants proposeront miel, rhum, confitures et pâtisseries pour des découvertes gourmandes et des surprises inédites. Les visiteurs pourront bien sûr déguster et acheter ces produits d’exception sur place.

Un événement solidaire et formateur

Au-delà du plaisir des papilles, Chocorrèze porte des valeurs fortes. Le salon a pour ambition de promouvoir les métiers de la pâtisserie, de la boulangerie et de la chocolaterie afin de susciter de nouvelles vocations chez les jeunes.

Surtout, l’événement est placé sous le signe de la générosité : l’intégralité des bénéfices sera reversée aux Restos du Cœur ainsi qu’aux œuvres sociales du club Lions.

Infos pratiques

Dates : Samedi 7 et dimanche 8 mars 2026.

Lieu : Salle de l’Auzelou, Tulle.

Restauration : Une offre complète sera assurée sur place par un food-truck.

Salle de l’Auzelou, Avenue du Lieutenant Colonel Faro à Tulle 19000 TULLE Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://sites.google.com/view/chocorrze2026/accueil »}]

Le salon incontournable des gourmands et des curieux chocolat patisserie