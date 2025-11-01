Salon du chocolat, de la gourmandise et du terroir à Senlis Senlis

Salon du chocolat, de la gourmandise et du terroir à Senlis

Place André Malraux Senlis Oise

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-01 2025-11-02

Le Salon du chocolat, de la gourmandise ouvre ses portes pour cette 5ème édition!

Venez rencontrer nos exposants qui seront présents tout au long du week-end Chocolatiers, biscuiteries, rhums, pâte à tartiner, dérivé de champagne au chocolat, macarons et encore bien d’autres vous attendent…

Les ateliers culinaires gratuites pour les enfants

-Samedi de 11h à 18h et dimanche de 11h à 17h personnalisation de tablettes en chocolat et confection de nounours en guimauve. (12 enfants par atelier Inscriptions sur place).

Les animations gratuites du week-end

-Samedi & dimanche showroom de pièces artistiques en chocolat,

-Samedi & dimanche de 14h à 18h réalisation d’une pièce artistique en chocolat par Maxence Boitel sur son stand,

-Samedi & dimanche de 14h à 18h tombola deux tirages par jours (1 le matin et 1 l’après-midi).

Samedi 1er novembre 11h00 à 19h00

Dimanche 2 novembre 10h00 à 18h00 .

Place André Malraux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 68 13 85 93 animationcdf@gmail.com

English :

The Salon du Chocolat is back for its 5th edition! Chocolatiers, cookie makers, rums, macaroons and much more await you all weekend long. Free children’s workshops (chocolate & marshmallows), artistic chocolate pieces, tombola and gourmet entertainment.

German :

Der Salon du Chocolat kehrt für seine 5. Ausgabe zurück! Chocolatiers, Keksfabriken, Rum, Macarons und vieles mehr erwarten Sie das ganze Wochenende über. Kostenlose Kinder-Workshops (Schokolade und Marshmallows), Kunstwerke aus Schokolade, Tombola und Gourmet-Animationen stehen auf dem Programm.

Italiano :

Il Salon du Chocolat torna per la sua quinta edizione! Cioccolatieri, biscottifici, rum, macaron e molto altro vi aspettano per tutto il fine settimana. Laboratori gratuiti per bambini (cioccolato e marshmallow), pezzi artistici di cioccolato, tombola e intrattenimento gastronomico sono tutti in programma.

Espanol :

El Salón del Chocolate celebra su 5ª edición Chocolateros, galleteros, rones, macarrones y mucho más le esperan durante todo el fin de semana. El programa incluye talleres infantiles gratuitos (chocolate y malvaviscos), piezas artísticas de chocolate, tómbola y espectáculos gastronómicos.

