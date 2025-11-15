Salon du chocolat et des délices Rodez
Salon du chocolat et des délices
Esplanade des Ruthènes Rodez Aveyron
Début : Samedi 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
19ème édition du salon du chocolat et des délices de Rodez avec le club de Kiwanis
Salon du chocolat et des délices de Rodez avec le club de Kiwanis. Restauration sur place et animations proposées par La Carriole et Piste au Nez. 3 .
Esplanade des Ruthènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie kiwanisrodez12000@gmail.com
English :
19th Rodez chocolate and delicacies fair with the Kiwanis club
German :
19. Ausgabe der Messe für Schokolade und Köstlichkeiten in Rodez mit dem Kiwanis-Club
Italiano :
19° Fiera del cioccolato e delle prelibatezze di Rodez con il Kiwanis Club
Espanol :
xIX Salón del Chocolate y las Delicias de Rodez con el Club Kiwanis
