Salon du chocolat et des délices

Esplanade des Ruthènes Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

19ème édition du salon du chocolat et des délices de Rodez avec le club de Kiwanis

Salon du chocolat et des délices de Rodez avec le club de Kiwanis. Restauration sur place et animations proposées par La Carriole et Piste au Nez. 3 .

Esplanade des Ruthènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie kiwanisrodez12000@gmail.com

English :

19th Rodez chocolate and delicacies fair with the Kiwanis club

German :

19. Ausgabe der Messe für Schokolade und Köstlichkeiten in Rodez mit dem Kiwanis-Club

Italiano :

19° Fiera del cioccolato e delle prelibatezze di Rodez con il Kiwanis Club

Espanol :

xIX Salón del Chocolate y las Delicias de Rodez con el Club Kiwanis

L’événement Salon du chocolat et des délices Rodez a été mis à jour le 2025-11-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)