Salon du Chocolat et des Douceurs Parc des Expositions L’Eduen Autun
Salon du Chocolat et des Douceurs Parc des Expositions L’Eduen Autun samedi 31 janvier 2026.
Salon du Chocolat et des Douceurs
Parc des Expositions L’Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-01-31 2026-02-01
Le Kiwanis organise le Salon du Chocolat et des Douceurs, un événement gratuit réunissant 31 exposants autour du thème de l’amour . Le public pourra découvrir des chocolatiers, assister à des démonstrations et déguster des spécialités.
Ce salon a également un but solidaire les bénéfices serviront à aider des enfants en difficulté et à soutenir la recherche sur les maladies rares. Le Kiwanis présente aussi un nouvel annuaire rassemblant ses partenaires et ses actions. .
Parc des Expositions L’Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 24 30 autunkiwanis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du Chocolat et des Douceurs
L’événement Salon du Chocolat et des Douceurs Autun a été mis à jour le 2026-01-19 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II