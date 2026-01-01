Salon du Chocolat et des Douceurs

Parc des Expositions L'Eduen, Autun, Saône-et-Loire

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-01-31 2026-02-01

Le Kiwanis organise le Salon du Chocolat et des Douceurs, un événement gratuit réunissant 31 exposants autour du thème de l’amour . Le public pourra découvrir des chocolatiers, assister à des démonstrations et déguster des spécialités.

Ce salon a également un but solidaire les bénéfices serviront à aider des enfants en difficulté et à soutenir la recherche sur les maladies rares. Le Kiwanis présente aussi un nouvel annuaire rassemblant ses partenaires et ses actions. .

Parc des Expositions L'Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

