Salon du chocolat et des douceurs sucrées 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin
Salon du chocolat et des douceurs sucrées 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 7 mars 2026.
Salon du chocolat et des douceurs sucrées 2026 à Saint-Quentin
4 rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Le 7ème Salon du chocolat et des douceurs sucrées organisé par le club Kiwanis Saint-Quentin se tiendra le samedi 7 et le dimanche 8 mars 2026 de 10h à 18h au Palais de Fervaques à Saint-Quentin.
Pour cette édition, vous retrouverez tous les ingrédients qui ont fait nos succès des exposants dynamiques et un palais (de Fervaques) dédié à ravir les papilles des visiteurs. Profitez d’un moment gourmand dans une ambiance festive et familiale.
Tarifs
– Entrée 4€.
– Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Les recettes récoltées serviront cette année à financer un projet porté par une association locale.
Le 7ème Salon du chocolat et des douceurs sucrées organisé par le club Kiwanis Saint-Quentin se tiendra le samedi 7 et le dimanche 8 mars 2026 de 10h à 18h au Palais de Fervaques à Saint-Quentin.
Pour cette édition, vous retrouverez tous les ingrédients qui ont fait nos succès des exposants dynamiques et un palais (de Fervaques) dédié à ravir les papilles des visiteurs. Profitez d’un moment gourmand dans une ambiance festive et familiale.
Tarifs
– Entrée 4€.
– Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Les recettes récoltées serviront cette année à financer un projet porté par une association locale. .
4 rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France tourisme@saint-quentin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 7th Salon du chocolat et des douceurs sucrées organized by the Saint-Quentin Kiwanis Club will be held on Saturday March 7 and Sunday March 8, 2026 from 10am to 6pm at the Palais de Fervaques in Saint-Quentin.
This year, you’ll find all the ingredients that have made us such a success: dynamic exhibitors and a Palais (de Fervaques) dedicated to delighting visitors’ taste buds. Enjoy a gourmet moment in a festive, family-friendly atmosphere.
Prices
– Admission: 4?
– Free for accompanied children under 12.
Proceeds from this year’s event will be used to fund a project run by a local association.
L’événement Salon du chocolat et des douceurs sucrées 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-02 par OT du Saint-Quentinois