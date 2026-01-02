Salon du chocolat et des douceurs sucrées 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin

Salon du chocolat et des douceurs sucrées 2026 à Saint-Quentin

4 rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Le 7ème Salon du chocolat et des douceurs sucrées organisé par le club Kiwanis Saint-Quentin se tiendra le samedi 7 et le dimanche 8 mars 2026 de 10h à 18h au Palais de Fervaques à Saint-Quentin.

Pour cette édition, vous retrouverez tous les ingrédients qui ont fait nos succès des exposants dynamiques et un palais (de Fervaques) dédié à ravir les papilles des visiteurs. Profitez d’un moment gourmand dans une ambiance festive et familiale.

Tarifs

– Entrée 4€.

– Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Les recettes récoltées serviront cette année à financer un projet porté par une association locale.

Le 7ème Salon du chocolat et des douceurs sucrées organisé par le club Kiwanis Saint-Quentin se tiendra le samedi 7 et le dimanche 8 mars 2026 de 10h à 18h au Palais de Fervaques à Saint-Quentin.

Pour cette édition, vous retrouverez tous les ingrédients qui ont fait nos succès des exposants dynamiques et un palais (de Fervaques) dédié à ravir les papilles des visiteurs. Profitez d’un moment gourmand dans une ambiance festive et familiale.

Tarifs

– Entrée 4€.

– Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Les recettes récoltées serviront cette année à financer un projet porté par une association locale. .

4 rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France tourisme@saint-quentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 7th Salon du chocolat et des douceurs sucrées organized by the Saint-Quentin Kiwanis Club will be held on Saturday March 7 and Sunday March 8, 2026 from 10am to 6pm at the Palais de Fervaques in Saint-Quentin.

This year, you’ll find all the ingredients that have made us such a success: dynamic exhibitors and a Palais (de Fervaques) dedicated to delighting visitors’ taste buds. Enjoy a gourmet moment in a festive, family-friendly atmosphere.

Prices

– Admission: 4?

– Free for accompanied children under 12.

Proceeds from this year’s event will be used to fund a project run by a local association.

L’événement Salon du chocolat et des douceurs sucrées 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-02 par OT du Saint-Quentinois