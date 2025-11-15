Salon du chocolat et des gourmandises 2025 Saint-Maur
Salon du chocolat et des gourmandises 2025 Saint-Maur samedi 15 novembre 2025.
Salon du chocolat et des gourmandises 2025
Saint-Maur Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
Du 15 au 16 novembre, cap sur le Château des Planches pour une édition hivernale pleine de gourmandises et de surprises, au cœur de l’ambiance magique de la Brenne !
Préparez vos cadeaux de Noël en découvrant de nouveaux chocolatiers passionnés, prêts à éveiller vos papilles.
Ne ratez pas ce rendez-vous sucré incontournable des fêtes !
Réservez vite votre week-end, la magie du chocolat n’attend pas ! 3 .
Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire
English :
From November 15th to 16th, head for the Château des Planches for a winter edition full of delicacies and surprises, in the heart of the magical atmosphere of the Brenne!
German :
Vom 15. bis 16. November findet im Château des Planches eine Winterausgabe voller Leckereien und Überraschungen statt, inmitten der magischen Atmosphäre der Brenne!
Italiano :
Dal 15 al 16 novembre, recatevi allo Château des Planches per un’edizione invernale ricca di leccornie e sorprese, nel cuore della magica atmosfera della Brenne!
Espanol :
Del 15 al 16 de noviembre, acérquese al Château des Planches para disfrutar de una edición de invierno llena de caprichos y sorpresas, en el corazón de la mágica atmósfera de la Brenne
L’événement Salon du chocolat et des gourmandises 2025 Saint-Maur a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme