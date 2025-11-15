Salon du chocolat et des gourmandises 2025

Saint-Maur Indre

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

Du 15 au 16 novembre, cap sur le Château des Planches pour une édition hivernale pleine de gourmandises et de surprises, au cœur de l’ambiance magique de la Brenne !

Préparez vos cadeaux de Noël en découvrant de nouveaux chocolatiers passionnés, prêts à éveiller vos papilles.

Ne ratez pas ce rendez-vous sucré incontournable des fêtes !

Réservez vite votre week-end, la magie du chocolat n’attend pas ! 3 .

Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire

English :

From November 15th to 16th, head for the Château des Planches for a winter edition full of delicacies and surprises, in the heart of the magical atmosphere of the Brenne!

German :

Vom 15. bis 16. November findet im Château des Planches eine Winterausgabe voller Leckereien und Überraschungen statt, inmitten der magischen Atmosphäre der Brenne!

Italiano :

Dal 15 al 16 novembre, recatevi allo Château des Planches per un’edizione invernale ricca di leccornie e sorprese, nel cuore della magica atmosfera della Brenne!

Espanol :

Del 15 al 16 de noviembre, acérquese al Château des Planches para disfrutar de una edición de invierno llena de caprichos y sorpresas, en el corazón de la mágica atmósfera de la Brenne

