Salon du chocolat et des gourmandises rue Paul Mairat Angoulême
Salon du chocolat et des gourmandises rue Paul Mairat Angoulême samedi 8 novembre 2025.
Salon du chocolat et des gourmandises
rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Le club Lions club Angoulême Renaissance organise sa 17e édition du salon du chocolat et des gourmandises.
.
rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine monique-blanchard@orange.fr
English :
The Angoulême Renaissance Lions Club organizes its 17th Chocolate and Gourmet Fair.
German :
Der Lions-Club Angoulême Renaissance veranstaltet seine 17. Schokoladen- und Genussmesse.
Italiano :
Il Lions Club Angoulême Renaissance organizza la sua 17a fiera del cioccolato e delle prelibatezze.
Espanol :
El Club de Leones del Renacimiento de Angulema organiza su 17ª feria del chocolate y los manjares.
L’événement Salon du chocolat et des gourmandises Angoulême a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême