Salon du chocolat et des gourmandises rue Paul Mairat Angoulême

Salon du chocolat et des gourmandises rue Paul Mairat Angoulême samedi 8 novembre 2025.

Salon du chocolat et des gourmandises

rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le club Lions club Angoulême Renaissance organise sa 17e édition du salon du chocolat et des gourmandises.

rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine monique-blanchard@orange.fr

English :

The Angoulême Renaissance Lions Club organizes its 17th Chocolate and Gourmet Fair.

German :

Der Lions-Club Angoulême Renaissance veranstaltet seine 17. Schokoladen- und Genussmesse.

Italiano :

Il Lions Club Angoulême Renaissance organizza la sua 17a fiera del cioccolato e delle prelibatezze.

Espanol :

El Club de Leones del Renacimiento de Angulema organiza su 17ª feria del chocolate y los manjares.

L’événement Salon du chocolat et des gourmandises Angoulême a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême